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cüneyt çakır'a zorlu görev

CÜNEYT ÇAKIR'A ZORLU GÖREV

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, FIFA U20 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 23 Mayıs Salı günü Güney Kore ile Arjantin arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 14:23
Puan Ver : Cüneyt Çakır'a Zorlu Görev(9/10)10


Güney Kore'nin Jeonju şehrindeki Jeonju World Cup Stadyumu'nda TSİ 14.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mısır Futbol Federasyonundan Gehad Grisha olacak.



Karşılaşmada ayrıca video hakemlerde görev yapacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cüneyt  Çakır  A  Zorlu  Görev    haber

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