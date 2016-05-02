CÜNEYT ÇAKIR'A TARİHİ GÖREV!
FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi önemli organizasyonlarda hakemlik yapan Cüneyt Çakır, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda da maç yönetecek.
FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi önemli organizasyonlarda hakemlik yapan Cüneyt Çakır, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda da maç yönetecek.
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