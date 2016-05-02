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cüneyt çakır'a tarihi görev!

CÜNEYT ÇAKIR'A TARİHİ GÖREV!

FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi önemli organizasyonlarda hakemlik yapan Cüneyt Çakır, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda da maç yönetecek.

Tarih : 02 Mayıs 2016, 17:17
Puan Ver : Cüneyt Çakır'a Tarihi Görev!(10/10)11


FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi önemli organizasyonlarda hakemlik yapan Cüneyt Çakır, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda da maç yönetecek.








Etiketler: Cüneyt  Çakır  A  Tarihi  Görev    haber

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