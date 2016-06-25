CÜNEYT ÇAKIR'A DEV GÖREV
Euro 2016'da görevli Türk hakem Cüneyt Çakır, ekibi ile birlikte turnuvanın ikinci tur karşılaşmasında İtalya-İspanya maçında düdük çalacak.
Daha önce grup sürecinde iki maç yöneten Cüneyt Çakır ve arkadaşları, Belçika'nın İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 yendiği ve Portekiz'in İzlanda ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda görev yapmıştı.
27 Haziran Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan İtalya-İspanya maçında görev yapacak olan Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek da ilave yardımcı hakem olarak görev alacakken maçın dördüncü hakemi İngiliz Martin Atkinson.
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