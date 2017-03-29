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cüneyt çakır ve ekibine görev

CÜNEYT ÇAKIR VE EKİBİNE GÖREV

Hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacak

Tarih : 29 Mart 2017, 13:08
Puan Ver : Cüneyt Çakır Ve Ekibine Görev(6/10)6


Hakem Cüneyt Çakır ile yardımcılar Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev yapacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır ve ekibinin, 20 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde Güney Kore'de 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacakları belirtildi.



 



kaynak:sabah








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