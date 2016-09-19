CÜNEYT ÇAKIR VE EKİBİ SEMİNERDE
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran ile Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA merkezinde başlayan ve 23 Eylül Cuma günü sona erecek seminere, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası Finalleri'nde görev almaya aday hakemler ve ekipleri davet edildi.
Cüneyt Çakır ile birlikte UEFA'dan 20 aday hakem seminerde bulundu.
Seminerde katılımcı hakemlere atletik testler uygulanacak. FIFA oyun kuralları hakkında çeşitli sınavlara tabi tutulacak hakemler, uygulama antrenmanlarına da katılacak.
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