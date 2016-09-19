

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA merkezinde başlayan ve 23 Eylül Cuma günü sona erecek seminere, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası Finalleri'nde görev almaya aday hakemler ve ekipleri davet edildi.



Cüneyt Çakır ile birlikte UEFA'dan 20 aday hakem seminerde bulundu.



Seminerde katılımcı hakemlere atletik testler uygulanacak. FIFA oyun kuralları hakkında çeşitli sınavlara tabi tutulacak hakemler, uygulama antrenmanlarına da katılacak.