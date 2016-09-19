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cüneyt çakır ve ekibi seminerde

CÜNEYT ÇAKIR VE EKİBİ SEMİNERDE

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran ile Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne katıldı.

Tarih : 19 Eylül 2016, 14:50
Puan Ver : Cüneyt Çakır Ve Ekibi Seminerde(9/10)9



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA merkezinde başlayan ve 23 Eylül Cuma günü sona erecek seminere, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası Finalleri'nde görev almaya aday hakemler ve ekipleri davet edildi.



Cüneyt Çakır ile birlikte UEFA'dan 20 aday hakem seminerde bulundu.



Seminerde katılımcı hakemlere atletik testler uygulanacak. FIFA oyun kuralları hakkında çeşitli sınavlara tabi tutulacak hakemler, uygulama antrenmanlarına da katılacak.









Etiketler: Cüneyt  Çakır  Ve  Ekibi  Seminerde    haber

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