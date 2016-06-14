O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

cüneyt çakır sahaya çıkıyor

CÜNEYT ÇAKIR SAHAYA ÇIKIYOR

EURO 2016 F Grubu'nda bu akşam saat 22.00'de başlayacak Portekiz-İzlanda maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Tarih : 14 Haziran 2016, 10:37
Puan Ver : Cüneyt Çakır Sahaya Çıkıyor(6/10)8


EURO 2016 F Grubu'nda bu akşam saat 22.00'de başlayacak Portekiz-İzlanda maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.



Fransa'nın ev sahipliğini yaptığı EURO 2016'da, F Grubu'nda bu akşam saat 22.00'de oynanacak Portekiz - İzlanda karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yardımcı yapacak. Karşılaşmada Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakem olarak görev alacakken, Mustafa Emre Eyisoy ise yedek yardımcı hakem olarak saha kenarında yer alacak.



F Grubu'nda saat 19.00'da başlayacak diğer karşılaşma ise Avusturya - Macaristan maçı olacak. Bu karşılaşmayı ise Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek








Etiketler: Cüneyt  Çakır  Sahaya  Çıkıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER