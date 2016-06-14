

EURO 2016 F Grubu'nda bu akşam saat 22.00'de başlayacak Portekiz-İzlanda maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.







Fransa'nın ev sahipliğini yaptığı EURO 2016'da, F Grubu'nda bu akşam saat 22.00'de oynanacak Portekiz - İzlanda karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yardımcı yapacak. Karşılaşmada Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakem olarak görev alacakken, Mustafa Emre Eyisoy ise yedek yardımcı hakem olarak saha kenarında yer alacak.







F Grubu'nda saat 19.00'da başlayacak diğer karşılaşma ise Avusturya - Macaristan maçı olacak. Bu karşılaşmayı ise Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek