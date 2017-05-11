

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Real Madrid'i sahasında ağırlayan Atletico maça fırtına gibi başladı. Saul Niguez'in 12. dakikadaki golüyle öne geçen Atletico Madrid, 16. dakikada penaltı kazandı.



PENALTIYA HÜKMETTİ



Rafael Varane'nin müdahalesiyle Fernandao Torres yerde kalırken gözler Cüneyt Çakır'a çevrildi. Çakır, tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Griezmann farkı 2'ye çıkaran golü attı. Tekrarında pozisyonun tartışmasız penaltı olduğu görüldü.



RONALDO'NUN GOLÜNÜ İPTAL ETTİ!



Real Madrid'in 69. dakikada Ronaldo ile attığı golde Cüneyt Çakır'ın yardımcıları ofsayt ofsayt tespit etti. Bu pozisyon sonrasında, Ronaldo'nun çeyrek finaldeki Bayern Münih maçında ofsayttan attığı gol akıllara geldi. Sosyal medyada Cüneyt Çakır'a tebrik mesajları gelirken, "Demek ki Ronaldo'ya ofsayt çalınıyormuş" ifadeleri dikkat çekti.







kaynak:sabah