FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, TRT Spor'daki Basın Tribünü programına konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER DE OYUNCULAR GİBİ SÖZLEŞME YAPIYOR"

Çakır, Avrupa'da başka liglerden hakemlik yapmak için teklif aldığını belirten Çakır, "Gelen teklifler var, ismini söylemeyeyim. Bu teklifler ileride çok daha farklı şekilde karşımıza çıkacak. Oyuncular nasıl sözleşme yapıyorlar, hakemler de sözleşme yapıyor." dedi.

Ligde zaman zaman gündeme gelen yabancı hakem konusuna değinen Çakır, "Bu yabancı hakem mevzusu sadece bizim ülkemizde yapılmıyor. Avrupa'daki çok büyük ülkelerde de memnuniyetsizlik oluyor." ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA HİÇ ŞİKE TEKLİFİ ALMADIM"

"Meslek hayatınızda hiç şike teklifi aldınız mı? Aldıysanız, cevabınız ne oldu?" şeklindeki bir soruya Çakır, "Almadım" cevabını verdi. Video hakem sistemi ile ilgili de konuşan dünyaca ünlü hakem, "VAR sistemi, ülkenin %50'sinin penaltı, %50'sinin penaltı değil dediği pozisyonlar için kullanılmayacak. Video hakemlik, ülkenin %100'ünün penaltı dediği ve verilmeyen pozisyon için kullanılacak." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada