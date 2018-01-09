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Cüneyt Çakır: Hayatımda Hiç Şike Teklifi Almadım

CÜNEYT ÇAKIR: HAYATIMDA HİÇ ŞİKE TEKLİFİ ALMADIM

FIFA Kokartlı Hakem Cünyet Çakır, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programında, "Hayatımda hiç şike teklifi almadım" dedi.

Tarih : 09 Ocak 2018, 00:50
Puan Ver : Cüneyt Çakır: Hayatımda Hiç Şike Teklifi Almadım(9/10)5

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, TRT Spor'daki Basın Tribünü programına konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER DE OYUNCULAR GİBİ SÖZLEŞME YAPIYOR"

Çakır, Avrupa'da başka liglerden hakemlik yapmak için teklif aldığını belirten Çakır, "Gelen teklifler var, ismini söylemeyeyim. Bu teklifler ileride çok daha farklı şekilde karşımıza çıkacak. Oyuncular nasıl sözleşme yapıyorlar, hakemler de sözleşme yapıyor." dedi.

Ligde zaman zaman gündeme gelen yabancı hakem konusuna değinen Çakır, "Bu yabancı hakem mevzusu sadece bizim ülkemizde yapılmıyor. Avrupa'daki çok büyük ülkelerde de memnuniyetsizlik oluyor." ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA HİÇ ŞİKE TEKLİFİ ALMADIM"

"Meslek hayatınızda hiç şike teklifi aldınız mı? Aldıysanız, cevabınız ne oldu?" şeklindeki bir soruya Çakır, "Almadım" cevabını verdi. Video hakem sistemi ile ilgili de konuşan dünyaca ünlü hakem, "VAR sistemi, ülkenin %50'sinin penaltı, %50'sinin penaltı değil dediği pozisyonlar için kullanılmayacak. Video hakemlik, ülkenin %100'ünün penaltı dediği ve verilmeyen pozisyon için kullanılacak." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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