CÜNEYT ÇAKIR, GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINDA VERDİĞİ KARARLARLA FENERLİLERİ ÇILDIRTTI
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 10 dakikasında hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar sarı lacivertli taraftarları adeta çıldırttı.
Maçın 6. dakikasında Janssen'in attığı golü Serdar Aziz'e faul yapıldığı gerekçesiyle iptal eden Çakır, 4 dakika sonra ceza sahası içerisinde topa elle müdahale eden Serdar Aziz'in pozisyonu için devam kararı verdi.
Çakır'ın verdiği bu kararlar, Fenerbahçeli taraftarları ve oyuncuları çileden çıkarttı.
Kaynak: haberinburada
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