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CÜNEYT ÇAKIR, GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINDA VERDİĞİ KARARLARLA FENERLİLERİ ÇILDIRTTI


Cüneyt Çakır, Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Verdiği Kararlarla Fenerlileri Çıldırttı
Tarih : 22 Ekim 2017, 22:00
Puan Ver : Cüneyt Çakır, Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Verdiği Kararlarla Fenerlileri Çıldırttı(9/10)5

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 10 dakikasında hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar sarı lacivertli taraftarları adeta çıldırttı.

Maçın 6. dakikasında Janssen'in attığı golü Serdar Aziz'e faul yapıldığı gerekçesiyle iptal eden Çakır, 4 dakika sonra ceza sahası içerisinde topa elle müdahale eden Serdar Aziz'in pozisyonu için devam kararı verdi.

Çakır'ın verdiği bu kararlar, Fenerbahçeli taraftarları ve oyuncuları çileden çıkarttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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