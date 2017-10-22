Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 10 dakikasında hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar sarı lacivertli taraftarları adeta çıldırttı.

Maçın 6. dakikasında Janssen'in attığı golü Serdar Aziz'e faul yapıldığı gerekçesiyle iptal eden Çakır, 4 dakika sonra ceza sahası içerisinde topa elle müdahale eden Serdar Aziz'in pozisyonu için devam kararı verdi.

Çakır'ın verdiği bu kararlar, Fenerbahçeli taraftarları ve oyuncuları çileden çıkarttı.

Kaynak: haberinburada