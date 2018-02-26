Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
Altın, Yükselişe Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
Uygur Kardeşlerle Tanımıştık! Cezayirlilerin Kahramanlık Öyküsü: Abdülkadir
Sofra/Compass Group Türkiye, 6 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
Zorlu Holding İle Çinli Gsr Capital, Otomobil Bataryası Üretecek
Kafe Sahipleri Belediyenin 'tente' Kararını Protesto Etti
31 Yaşındaki Boksör, Kazandığı Maçtan Sonra Hayatını Kaybetti
Mersinli Bitcoin Yatırımcısının, 500 Bin Tl'lik Bitcoin'leri İstanbul'dan Çalındı
Ferrari 488 Pista Gün Yüzüne Ne Zaman Çıkıyor ?
Ikyb'nin Yurt Dışı Uçuş Yasağı 3 Ay Daha Uzatıldı
Trabzonspor'un Borcu 11 Yılda 20 Kat Arttı
Ptt'de Yeni Hizmet! Artık Barkod Okutulup Kargo Alınabilecek
Gıda Fiyatlarını Düşürmek İçin 30 Aşamalı Plan Geliyor
Kadıköy'de 4 Minibüsçü, Motosikletli Çifti Yerde Tekmeleyerek Feci Şeklide Dövdü
Boko Haram'ın Kaçırdığı 110 Kız Öğrenci Aranıyor
Afrin Operasyonunun 38. Gününde Tsk Duyurdu: 2001 Terörist Öldürüldü
Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu
Polisin Kurtardığı 14 Yaşındaki Çocuk Gelinin Annesi De Küçük Yaşta Evlenmiş
Dolce & Gabbana, Çantalarını Mankenlerle Değil, Drone'lerle Tanıttı

Cüneyt Arkın'ın Zor Anları! Hayranı Yüzünden Az Kalsın Sahnede Düşüyordu

CÜNEYT ARKIN'IN ZOR ANLARI! HAYRANI YÜZÜNDEN AZ KALSIN SAHNEDE DÜŞÜYORDU

Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sevenleriyle buluştu. Arkın, bir hayranı yüzünden az kalsın sahnede yere kapaklanıyordu.

Tarih : 26 Şubat 2018, 09:40
Puan Ver : Cüneyt Arkın'ın Zor Anları! Hayranı Yüzünden Az Kalsın Sahnede Düşüyordu(9/10)5

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, Pelin Çift'le Yeşilçam Söyleşileri etkinliğinde sevenleriyle buluştu.

YARDIMINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ KOŞTU

Sanatçı, hayranlarını selamladığı sırada, izleyicilerden biri Arkın'ı elinden tutup kendisine doğru çekti. Dengesini kaybeden sanatçının yardımına güvenlik ve sunucu koştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cüneyt  Arkın  In  Zor  Anları  Hayranı  Yüzünden  Az  Kalsın  Sahnede  Düşüyordu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER