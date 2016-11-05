O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

cumhuriyet'te 9 kişiye tutuklama istemi

CUMHURİYET'TE 9 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında “örgüt adına suç işlemek” iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi, 2 kişi serbest bırakıldı

Tarih : 05 Kasım 2016, 09:16
Puan Ver : Cumhuriyet'te 9 Kişiye Tutuklama İstemi(7/10)4


Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, “PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları” iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 kişi, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık ifadeleri emniyette alınan Murat Sabuncu, Güray Tekin Öz, Ahmet Kadri Gürsel, Hacı Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Hakan Karasinir, Önder Çelik ve Bülent Utku, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.



Soruşturmayı yürüten savcılık, 9 şüpheliyi “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.








Etiketler: Cumhuriyet  Te  9  Kişiye  Tutuklama  İstemi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER