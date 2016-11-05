CUMHURİYET'TE 9 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında “örgüt adına suç işlemek” iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi, 2 kişi serbest bırakıldı
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, “PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları” iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 kişi, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık ifadeleri emniyette alınan Murat Sabuncu, Güray Tekin Öz, Ahmet Kadri Gürsel, Hacı Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Hakan Karasinir, Önder Çelik ve Bülent Utku, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcılık, 9 şüpheliyi “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
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