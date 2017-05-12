

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in geçirdiği trafik kazasında vefat etmesi ardından Cumhuriyet Gazetesi resmi Twitter hesabından atılan çirkin mesaj üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gazetenin internet sorumlusu gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Başsavcının vefatıyla ilgili skandal tweetler atan FETÖ/PDY yöneticileri Emre Uslu ve Tuncay Opçin hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.







Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in geçirdiği trafik kazası ardından Cumhuriyet Gazetesi'nin resmi Twitter hesabından atılan skandal tweet üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gazetenin internet sorumlusu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'FETÖ'yle mücadele edenleri itibarsızlaştırmaya çalışmak' suçlamaları çerçevesinde gözaltı kararı verildi. Şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü'nün firari yöneticileri Emre Uslu ve Tuncay Opçin hakkında da aynı suçlamalar çerçevesinde yakalama kararı çıkarıldı.







kaynak:Sabah