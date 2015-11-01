

Gaziantep'te üzerlerinde Cumhuriyet gazetesinin adresi çıkan ve gazetenin Ankara Bürosu'na yönelik canlı bomba eylemi planladığı belirtilen iki zanlıdan birinin, 102 kişinin öldüğü Ankara katliamı soruşturması kapsamında aranan ve IŞİD'in hücre evinde parmak izi çıkan bir şüphelinin kardeşi olduğu ortaya çıktı. Her iki olayın şüphelilerinin aynı hücre evinde kaldıkları belirtildi.







Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, Gaziantep'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bombalı saldırı olacağı bilgisi üzerine 2 şüphelinin bulunduğu 21 FN 027 plakalı aracı takibe aldı. Polislerin peşinde olduğunu fark eden şüpheliler, otomobili Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda durdurdu. Araçtan inen şüpheliler, arkalarında bulunan sivil polis aracına el bombası attı. El bombası patlamadı, yaya olarak kaçan şüpheliler ise kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada iki intihar yeleği, çok sayıda patlayıcı ve el bombası bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorguya alındı. Emniyet kaynakları, iki IŞİD'liden birinin üzerinden Cumhuriyet Ankara Bürosu'nun adresi çıkmasını, gazeteye dönük eylem hazırlığı olarak değerlendirdi. Canlı bomba yeleklerinin de bu eylemde kullanılacağı öne sürüldü.