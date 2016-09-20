

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyete sahip çıkmak, millete sahip çıkmak demektir. Cumhuriyete sahip çıkmak işsizliğin, açlığın olmadığı bir Türkiye'ye sahip çıkmak demektir. O nedenle Cumhuriyetimize sahip çıkacağız." dedi.







Havayoluyla Samsun'a gelen Kılıçdaroğlu, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.







Buradan parti otobüsüyle Terme ilçesine giden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda otobüsten halka hitap etti.







Türkiye'nin, dünyanın en güzel ülkesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, güzellikleriyle huzur ve barış içinde, kardeşçe yaşamak istediklerini söyledi.







Ülkede kimsenin aç kalmamasını, esnaf, çiftçi ve emeklinin kazanmasını arzu ettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İstiyoruz ki bu ülkede çocuğunun eline kına yakıp askere gönderen anne üzülmesin. 'Çocuğum bir gün gelecek, onu evereceğim. Torunlarım olacak' diye mutlu bir hayat sürsün. En büyük arzumuz bu." diye konuştu.







Artık kavgaların son bulmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Kavgadan bıktık. Artık bu ülkede kavga edilmemeli. Siyaset uzlaşma kültürü içinde gelişmeli. Ben bu ülkeye, bu insanlara ne verebilirim, işsizliği nasıl engelleyebilirim, çeltik üreticisi nasıl para kazanacak, çoluk çocuğuna nasıl bakacak? Biz bunu yapmak zorundayız. Bunu düşünmek zorundayız. Böyle davranmamız halinde Cumhuriyetin değerlerini koruyabiliriz." ifadelerini kullandı.







Kılıçdaroğlu, cumhuriyetin temsilcileri aracılığıyla halkın kendisini yönetmesi olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Cumhuriyet, vatandaşın hiç kimsenin kulu kölesi olmadığı rejimin adıdır. Cumhuriyet, eşit yurttaşlık demektir. Cumhuriyet, herkese eşit fırsatların tanındığı bir rejimin adıdır. Eğer cumhuriyet olmasaydı, bu ülkede Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye Genel Başkan olamazdı. Eğer cumhuriyet olmasaydı Erzincan'ın bir köyünde doğan Binali Yıldırım, Başbakan olamazdı. Eğer cumhuriyet olmasaydı Toroslar'da doğan Ahmet Davutoğlu Başbakan olamazdı. O nedenle hepimiz cumhuriyetin değerini bilmek zorundayız. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Cumhuriyet altın tabak içinde bize sunulmadı. Cumhuriyetin arkasında şehitlerimiz var, gazilerimiz var, kan var, acı var, gözyaşı var. Cumhuriyeti böyle kurduk biz. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet fazilettir, cumhuriyet erdemdir' diyor. 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' diyor. O nedenle cumhuriyete sahip çıkacağız. Cumhuriyete sahip çıkmak, millete sahip çıkmak demektir. Cumhuriyete sahip çıkmak işsizliğin, açlığın olmadığı bir Türkiye'ye sahip çıkmak demektir. O nedenle Cumhuriyetimize sahip çıkacağız."