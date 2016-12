Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump darbe girişimini bastırdığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz etti.







Amerikan New York Times gazetesine demeç veren Trump, “Bazıları darbenin önceden kurgulandığını iddia ediyor ama ben bu iddialara inanmıyorum” dedi.







New York Times'a konuşan Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Türkiye'deki darbe girişimiyle ilgili şu görüşü dile getirdi:







"Darbe girişimini tersine çevirebilmesinden dolayı kendisini takdir ediyorum. Darbe girişiminin ilk saatinde her şey bitmiş gibi gözüküyordu. Ama sonra aniden çok harika bir şekilde kazanan halk oldu. Sokağa çıktılar ve ordu unsurları Tiananmen meydanında olduğu gibi onların üzerine tankları sürmek istemedi. Bu darbe girişiminin sonunu getirdi. Çünkü tanklardaki insanlar 'ben halkın üzerine süremem' dedi. İnsanlar evlerinden çıkarak ordunun darbe yapmasını istemediklerini gösterdiler. Bence bu, şu an ki hükümet için çok etkileyici."