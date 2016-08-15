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cumhuriyet savcısı suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

CUMHURİYET SAVCISI SURİYE'YE KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

FETÖ'nün darbe girişimi ardından başlatılan soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş, yasa dışı yollardan Suriye'ye kaçmaya çalışırken Kilis'te yakalandı.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 10:45
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından HSYK tarafından görevden uzaklaştırılan ve ardından hakkında gözaltı kararı verilen Erzurum'da görevli savcı Ekrem Beyaztaş'a ulaşılamadı. Dün gece devriye görevi yapan askerler, Suriye'ye kaçak olarak geçmeye çalışan bir kişiyi fark etti ve 'Dur' ihtarında bulunduktan sonra yakaladı.



Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen kişinin hakkında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet Savcısı 46 yaşındaki Ekrem Beyaztaş olduğu saptandı. Şüpheli savcı polislere teslim edilirken, konuyla ilgili Kilis Valiliği'nden de açıklama yapıldı.








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