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cumhuriyet gazetesi'nin 19 yöneticisine örgüt davası

CUMHURİYET GAZETESİ'NİN 19 YÖNETİCİSİNE ÖRGÜT DAVASI

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik sürdürülen soruşturma tamamlandı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:50
Puan Ver : Cumhuriyet Gazetesi'nin 19 Yöneticisine Örgüt Davası(10/10)12


Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik sürdürülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazetenin 19 yönetici ve yazarı hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' ve  2silahlı terör örgütüne üye olma”suçlamaları kapsamında iddianame düzenlendi.








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