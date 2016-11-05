

Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddiasıyla gözaltına alınan isimlerden 9'u için savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.



Gelen son dakika bilgisine göre, 9 ismin hepsi "silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına faaliyette bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı.9 gazeteci Silivri Cezaevi'ne gönderildi.