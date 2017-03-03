CUMHURİYET GAZETESİ ÖNÜNDE SİLAH SESLERİ
Cumhuriyet gazetesinin Şişli'deki binası önünden geçen taksideki bir kişi, iki el ateş etti.
Kurşunlar gazetenin karşısındaki duvara isabet etti. Olay yerine gelen polis inceleme yaparken taksiyle kaçan kişi aranıyor.
Şişli'de Cumhuriyet gazetesinin bulunduğu sokakta havaya silahla ateş açılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
Alınan bilgiye göre, gazetenin Şişli'deki binasının olduğu sokaktan taksiyle geçen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce havaya ateş açıldı, mermilerden biri gazete binasının karşı tarafında bulunan mezarlığın duvarına isabet etti.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede, duvarın yakınındaki sokakta bir adet boş kovan bulundu.
kaynak:sabah
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