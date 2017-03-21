CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI O İSİMLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Deniz Kurmay Albay Serkan Saral'ın da arasında bulunduğu 21'i asker, üçü sivil 24 kişi hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Deniz Kurmay Albay Serkan Saral'ın da arasında bulunduğu 21'i asker, üçü sivil 24 kişi hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
kaynak:sabah
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