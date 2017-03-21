Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Deniz Kurmay Albay Serkan Saral'ın da arasında bulunduğu 21'i asker, üçü sivil 24 kişi hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.