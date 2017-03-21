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cumhuriyet başsavcılığı o isimler için harekete geçti

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI O İSİMLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Deniz Kurmay Albay Serkan Saral'ın da arasında bulunduğu 21'i asker, üçü sivil 24 kişi hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Tarih : 21 Mart 2017, 14:47
Puan Ver : Cumhuriyet Başsavcılığı O İsimler İçin Harekete Geçti(5/10)4


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Deniz Kurmay Albay Serkan Saral'ın da arasında bulunduğu 21'i asker, üçü sivil 24 kişi hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.



 



kaynak:sabah








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