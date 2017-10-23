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CUMHURİYET ALTININDA AKILALMAZ HİLE! İÇİNİ OYUP PRİNÇ VE GÜMÜŞLE DOLDURUYORLAR


Cumhuriyet Altınında Akılalmaz Hile! İçini Oyup Prinç ve Gümüşle Dolduruyorlar
Tarih : 23 Ekim 2017, 09:20
Puan Ver : Cumhuriyet Altınında Akılalmaz Hile! İçini Oyup Prinç Ve Gümüşle Dolduruyorlar(7/10)3

Her türlü altının sahtesini üretmeyi başaran dolandırıcılar, özellikle fiyatı 1000 lirayı bulan Cumhuriyet altınına yönelik akla gelmeyecek yollar deniyor. Sahtekârlar iki yöntemle sahte altın üretiyor. İlki 'kalıp çıkartma.' Cumhuriyet altınının bire bir kalıbını üreten kalpazanlar, kaplamada biraz altın kullanıp içini ise çeşitli madenlerle dolduruyor.

ALTININ İÇİNİ OYUP PİRİNÇLE DOLDURUYORLAR

İkinci yöntem olan 'oyma'da ise dolandırıcılar gerçek Cumhuriyet altınının içini oyup, altın rengine yakın olan pirinç madeni ya da gümüşle dolduruyor. Her iki yöntemde de 7.2 gram gelen Cumhuriyet altınının, yaklaşık 6 gramı çeşitli madenlerle dolarken sadece 1 gramlık kısmı gerçek altın kalıyor. Sahte altını anlamanın 2 yolu var. Ya altını keseceksiniz ya da mihenk taşına sürteceksiniz. Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu, Anadolu'da son dönemde yaygın olarak yapılan sahteciliği çeşitli illerde kuyumcu odası yetkililerine sordu.

"BENİ RAHATSIZ EDEN BİR TINI VARDI"

Piyasadaki Cumhuriyet altınlarının % 2-3'ünün sahte olabileceğini belirten Kocaeli Kuyumcular Başkanı Nuri Koç, temmuz ayında yaşadıkları olayı şöyle anlattı: "Altından şüphelendim. Cama atıp sesi dinledim. Normal gibi gözüküyordu ama beni rahatsız eder bir tını vardı. Mihenk taşına sürdük. Kaplaması çok iyi yapılmıştı, keserek emin olduk. İçi garip bir maddeyle doluydu. Şu an piyasaya binlerce sahte altın sürülmeye çalışılıyor."

"DÜĞÜNDE TAKILDI, ARKADAŞIMDAN ALDIM" DİYORLAR

Konya Kuyumcular Odası Başkanı İsmail Karagöz bu işi yapanların çete olduğu görüşünde. Yakalanan kişilerin "Düğünde takıldı, arkadaşımdan aldım" gibi bahanelere sığındığını kaydeden Karagöz "10-20 tane satıyorlar. Gramı ayarlamak için pirinç veya gümüş kullanıyorlar. Çok iyi kaplama varsa mihenk taşında da anlaşılmaz. En iyi yol kesmek" dedi.

"VATANDAŞIN ANLAMASI İMKANSIZ"

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ferda Erdem, sahtecilikte özellikle son birkaç aydaki artışa dikkat çekti. Erdem "Vatandaşın anlaması imkânsız. Anadolu'yu gezerek satmaya çalışıyorlar. Altını muhakkak belgesiyle beraber alın" dedi.

Kesmeden anlamanın imkânsız olduğu sahte altınlara karşı kuyumcular WhatsApp grubuyla haberleşiyor

'BİLEZİKTE BİLE VAR'

İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Tiryaki ise Türkiye genelinde 'whatsApp' gruplarının olduğunu ve tüm kuyumcuları haberdar ettiklerini söyledi. Sahte Cumhuriyet altınının yanı sıra bilezik ve zincirlerin bile içlerinin doldurulduğunu anlatan Tiryaki şunları söyledi: "Şikâyetler arttı. 10-15 gün önce Çukurova bölgesinde, aynı yöntemle imal edilen 15 kilo İngiliz altını ele geçirildi. Bölgede son 2 yılda toplam 70 kilo sahte altın yakalandı. Piyasaya sürülmeye çalışılan binlerce altın var." Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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