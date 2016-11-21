

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile her Cumhuriyet altınına kimlik oluşturulması için bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.







Cumhuriyet altınlarının belirli bir standartta üretildiğini anımsatan Parmaksız, ziynet ve sikke olmak üzere iki grupta farklı çap ve ağırlıkta on çeşit olarak üretilen bu altınların tamamının 22 ayar olduğunu belirtti.







Parmaksız, görünüş itibariyle birbiri aynı olan Cumhuriyet altınlarının birbirinden ayırt edilebilir hale getirilmesi için bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.







TÜBİTAK'ın bu konu üzerinde 1,5 yıldır çalıştığı bilgisini veren Parmaksız, "Proje tamamlandığında kuyumcudan Cumhuriyet altını alırken altının Darphane üretimi olup olmadığı tespit edilebilir hale gelecek, böylece sahteciliğin önüne geçilecek" diye konuştu.







kaynak:sonhaber