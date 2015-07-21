

Altın ile doların fiyatlarının ters orantılı olduğu bir kez daha doğrulanıyor. 1920'deki büyük buhranın ardından Vietnam Savaş'ıyla birlikte Bretton Woods anlaşmasının bitmesi ile dibe vuran altın fiyatları 2008 ekonomik kriziyle indiği 705 dolara doğru yolculuğuna devam ediyor. 2008 krizinin ardından ABD'nin doların değerini zayıflatmasıyla başlayan süreçte tırmandığı 1.900 dolar seviyesinden hızla geri geliyor. Dün yüzde 2.3 kan kaybı ile son 5 yılın en düşük düzeyine inerek 1.080 dolara kadar gerileyen altının bin doların altına inmesine ise artık kesin gözüyle bakılıyor. Altındaki hızlı çöküşün nedeni ise 2008 krizinde düştüğü 705 dolardan bin 900'ün üzerine zıplamasının nedenlerinin ortadan kalkması başta olmak üzere birkaç etmene bağlı.