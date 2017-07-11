15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümü anmaları bugün başladı. Sabah saatlerinde 15Temmuz Şehitliği'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, şehitler için dua ve Kur'an okudu.

Daha sonra 15 Temmuz şehitlerinden Prof. Dr. İlhan Varank ve Erol-Tayyip Olçok'un da kabirlerini ziyaret eden Erdoğan ve Yıldırım, programa bu akşam da kaldıkları yerden devam edecekler.

AFİŞLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bu arada Cumhurbaşkanlığı da, 15 Temmuz'un birinci yıl dönümü anmaları için farklı afişler hazırladı. Erdoğan programına devam ederken, afişler farklı noktalarda halka sunuldu.

3 MEKAN DİKKAT ÇEKİYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Vatan Caddesi, Çengelköy gibi direnişin sembol haline geldiği ve en çok şehit verilen noktalarda yaşananları illüstrasyonlarla anlatan afişlerde darbeci askerlerin pişmanlığı ve yenilgisiyle, halkın öfke ve gururu görülüyor.

Türk askeri üniformalı kişilerin bu şekilde gösterilmesi ise bazı vatandaşların tepkisini çekti.

Kaynak: haberinburada