

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine gerçekleştireceği ziyaretin, iki ülke arasındaki normalleşme sürecine ivme kazandırması, ikili iş birliğini yeniden üst seviyeye yükseltmesi bekleniyor.







Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Putin'in daveti üzerine yarın St. Petersburg şehrine bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.