

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin, "Şu anda 7 ülkede vatandaşlarımız oy kullanıyor" dedi. Sandıklara çok ciddi bir ilginin olduğunu ifade eden Kalın, "Referanduma katılım noktasında büyük bir artış bekleniyor.



Almanya ve Hollanda'daki hadiselerden sonra sandıklara katılım daha da önemli. EVET kampanyalarına karşı uygulanan engellemelere karşın vatandaşlarımız en güzel cevabı sandıkta vereceklerdir" dedi.







kaynak:sabah