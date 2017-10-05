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Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin İçin Net Mesaj: Gerekirse Gireriz

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AFRİN İÇİN NET MESAJ: GEREKİRSE GİRERİZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'e olası operasyonla ilgili, "Türkiye kendi güvenliği için gerekli gördüğü yer ve zamanda müdahaleyi yapar." dedi.

Tarih : 05 Ekim 2017, 17:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin İçin Net Mesaj: Gerekirse Gireriz(7/10)3

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran temaslarına değinen Kalın, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda İran ile hemfikir olduklarını belirtti. Ülkeleri bölme yaklaşımının kimseye bir faydası olmadığını anlatan Kalın, Avrupalı kanaat önderlerinin Katalonya'daki referandum konusunda sessiz olduğunu ifade etti. 'Her etnik grubun bir devleti olmalıdır' yaklaşımının mantığının rasyonel olmadığına dikkati çeken Kalın, Irak'ı bölmeye başlamanın sonunun gelmeyeceğini dile getirdi. Kalın, "Biz gerekli uyarıları yaptık, geri adım atılırsa olumlu yaklaşırız. Bu referandumun geçerliliği olmadığını deklare ettikleri sürece olumlu yaklaşımımızı devam ettiririz" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE 'SÖZDE' DESTEK VERİYORLAR"

Masada birçok opsiyonun olduğunu belirten Kalın, bunun diğer ülkelerle koordineli bir şekilde yapılacağını, atılan adımların bu yanlış adımdan geri dönülmesine dönük olduğunu ifade etti.

Terör örgütünün en çok propaganda yaptığı, eleman devşirdiği yerin Avrupa olduğuna dikkati çeken Kalın, terörle mücadelenin adının koyulması gerektiğini söyledi. Kalın, "Avrupalı müttefiklerimiz terörle mücadele konusunda bize 'sözde' destek veriyorlar" diye konuştu.

İdlib'teki çatışmasızlık bölgelerine ilişkin konuşan Kalın, "Amaç, bölgede rejimin ihlallerini önleme" ifadesini kullandı.

"GEREKİRSE AFRİN'E GİRERİZ"

'Afrin'e olası operasyon' konusunda Türkiye'nin gerekli gördüğünde müdahaleyi yapabileceğine işaret eden Kalın, "Türkiye kendi ulusal çıkarlarını öncelemek suretiyle bu adımları bugüne kadar attığı gibi bundan sonra da atmaya devam edecektir. Türkiye kendi güvenliği için gerekli gördüğü yer ve zamanda müdahaleyi yapar" açıklamasında bulundu.

"HER ÜLKE KENDİ ÇIKARLARINI GÖZETİR"

Kalın, ABD Elçiliği görevlisinin tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Bu bir yargı süreci. Ben de iddiaları gördüm. İddianameyi görmüş değilim. Sorgulanacak. Deliller çerçevesinde işlemler yapılır. Her ülke uluslararası ilişkilerinde kendi çıkarlarını gözetir" dedi.

FETÖ ile mücadele konusunda, ABD'den yasa dışı hiçbir talepte bulunulmadığını anlatan Kalın, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden konularla ilgili tedbir alınca suçlandığını dile getirdi.

"ERDOĞAN KARŞITLIĞININ FAYDA SAĞLAMADIĞI GÖRÜLDÜ"

Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Kalın, mülteci krizinde Avrupa'nın insan onurunu hiçe sayan tavrının görüldüğüne dikkati çekerek, "Türkiye ve Erdoğan karşıtlığının onlara bir fayda sağlamadığını gördüler. İslam ve Batı toplumlarının çatışması için birileri ciddi mücadele veriyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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