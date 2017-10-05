CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AFRİN İÇİN NET MESAJ: GEREKİRSE GİRERİZ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'e olası operasyonla ilgili, "Türkiye kendi güvenliği için gerekli gördüğü yer ve zamanda müdahaleyi yapar." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran temaslarına değinen Kalın, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda İran ile hemfikir olduklarını belirtti. Ülkeleri bölme yaklaşımının kimseye bir faydası olmadığını anlatan Kalın, Avrupalı kanaat önderlerinin Katalonya'daki referandum konusunda sessiz olduğunu ifade etti. 'Her etnik grubun bir devleti olmalıdır' yaklaşımının mantığının rasyonel olmadığına dikkati çeken Kalın, Irak'ı bölmeye başlamanın sonunun gelmeyeceğini dile getirdi. Kalın, "Biz gerekli uyarıları yaptık, geri adım atılırsa olumlu yaklaşırız. Bu referandumun geçerliliği olmadığını deklare ettikleri sürece olumlu yaklaşımımızı devam ettiririz" dedi.
"TERÖRLE MÜCADELEDE 'SÖZDE' DESTEK VERİYORLAR"
Masada birçok opsiyonun olduğunu belirten Kalın, bunun diğer ülkelerle koordineli bir şekilde yapılacağını, atılan adımların bu yanlış adımdan geri dönülmesine dönük olduğunu ifade etti.
Terör örgütünün en çok propaganda yaptığı, eleman devşirdiği yerin Avrupa olduğuna dikkati çeken Kalın, terörle mücadelenin adının koyulması gerektiğini söyledi. Kalın, "Avrupalı müttefiklerimiz terörle mücadele konusunda bize 'sözde' destek veriyorlar" diye konuştu.
İdlib'teki çatışmasızlık bölgelerine ilişkin konuşan Kalın, "Amaç, bölgede rejimin ihlallerini önleme" ifadesini kullandı.
"GEREKİRSE AFRİN'E GİRERİZ"
'Afrin'e olası operasyon' konusunda Türkiye'nin gerekli gördüğünde müdahaleyi yapabileceğine işaret eden Kalın, "Türkiye kendi ulusal çıkarlarını öncelemek suretiyle bu adımları bugüne kadar attığı gibi bundan sonra da atmaya devam edecektir. Türkiye kendi güvenliği için gerekli gördüğü yer ve zamanda müdahaleyi yapar" açıklamasında bulundu.
"HER ÜLKE KENDİ ÇIKARLARINI GÖZETİR"
Kalın, ABD Elçiliği görevlisinin tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Bu bir yargı süreci. Ben de iddiaları gördüm. İddianameyi görmüş değilim. Sorgulanacak. Deliller çerçevesinde işlemler yapılır. Her ülke uluslararası ilişkilerinde kendi çıkarlarını gözetir" dedi.
FETÖ ile mücadele konusunda, ABD'den yasa dışı hiçbir talepte bulunulmadığını anlatan Kalın, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden konularla ilgili tedbir alınca suçlandığını dile getirdi.
"ERDOĞAN KARŞITLIĞININ FAYDA SAĞLAMADIĞI GÖRÜLDÜ"
Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Kalın, mülteci krizinde Avrupa'nın insan onurunu hiçe sayan tavrının görüldüğüne dikkati çekerek, "Türkiye ve Erdoğan karşıtlığının onlara bir fayda sağlamadığını gördüler. İslam ve Batı toplumlarının çatışması için birileri ciddi mücadele veriyor" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kıyafeti Nedeniyle Parktan Çıkarılmak İstenen Genç Kıza Ve Özel Güvenlikçiye Dava
- İstanbul'da Araç Kiralama Denince Akla Enterprise Gelir
- Öldürülen 5 Pkk'lı İle Yakalanan 7 Pkk'lının Hain Planı Ortaya Çıktı!
- Erdoğan'la Görüşen Aşiret Liderleri Barzani'ye Karşı Birleşti
- Sultanahmet'in Göbeğinde 4. Yüzyıla Ait Saray Kalıntıları Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
- Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
- Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
- Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
- Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
DÜNYA HABERLERİ
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
- Abd'de Oğlunu Aşılatmayı Reddeden Anneye Hapis Cezası
- İşte Bir Dönem İki Ülkede De Kan Kusturan Daeş'in Elinde Kalan Bölgeler
- Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Başbakan En Kısa Zamanda Irak'ı Ziyaret Edebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar