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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu Armando Ulissi Kazandı

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURUNU ARMANDO ULİSSİ KAZANDI

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu UAE Emirates takımından Diego Armando Ulissi kazandı.

Tarih : 15 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu Armando Ulissi Kazandı(7/10)3

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 6. ve son etabı İstanbul'da tamamlandı.

6. ve son etabı, Trek-Segafredo'nun sprinteri Edward Theuns kazanırken; TUR 2017'nin kazananı genel klasman lideri UAE Emirates'ten Diego Armando Ulissi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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