CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURUNU ARMANDO ULİSSİ KAZANDI
53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu UAE Emirates takımından Diego Armando Ulissi kazandı.
53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 6. ve son etabı İstanbul'da tamamlandı.
6. ve son etabı, Trek-Segafredo'nun sprinteri Edward Theuns kazanırken; TUR 2017'nin kazananı genel klasman lideri UAE Emirates'ten Diego Armando Ulissi oldu.
Kaynak: haberinburada
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