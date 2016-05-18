

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:







Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Dünya insani zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek. 60 milyona yakın insan çatışma ve şiddet ortamı içinde yardıma muhtaçtır.







3 milyon Suriyeli ve Iraklı'yı misafir eden Türkiye. Bu zirve için Cenevre, New York ve İstanbul yarıştı. İpi İstanbul göğüsledi.







İnsani yardım konusu uluslararası meseledir.







Zirveye 60'a yakın devlet ve hükümet başkanı katılacak.







Diyarbakır'daki bomba yüklü kamyon







Terör belası ile mücadelede kararlıyız.







Örgütün hain alçak yüzü bir kez daha ortaya çıktı.







Bazıları terör eylemleri karşısında sessiz kalıyor...







24 Nisan yine gündeme geldi







Almanya Federal meclisinde 2 haziren'da Ermeni soykırımı ile ilgili bir oylama yapılacağı duyumunu aldık , ama ometni görmedik metni görünce harekete geçeceğiz.







Ermeni soykırımı çok ciddi bir iddiadır. Kanuna ve hukuka dayalı belgeler olmadan konuşulamaz.







O dönem yaşanan tehcir hadisesi ortak bir acıdır. Bu inkar edilemez.







Tarihe baktığımızda tarihteki soykırımlara baktığımızda bu soykrımlar uluslararası mahkemelerde görüşülüp hukuki belgelere dayandırılarak kararı verilmiştir.







Başbakan'dan Cumhurbaşkanı'na veda ziyareti







Yarın sayın başbakanımız sayın cumhurbaşkanımıza bir veda ziyaretinde bulunacaktır. Takvim orada belirlenecektir.







AK parti Cumhurbaşkanı'ndan bir randevu talep etmedi. Bilmiyorum mereden çıktı.







Dokunulmazlık için referandum olur mu?







Dokunulmazlık dosyaları daha mecliste görüşüyor. Cuma günü ortaya çıkacak tabloyu gördükten sonra o trafiği netleştireceğiz.







103 firenin değerlendirmesi







Dokunulmazlıkların kaldırılması olayının nedeni teröre destek faliyetlerinde bulunanların dokunulmazlıkların kaldırılmasıydı.







Konunun bu olduğunun farkına varmamız gerekir.







Kilis meselesi







Kilis'in karşısında bulunan IŞİD unsurlarının temizlenmesi gerekmedir. Cumhurbaşkanımız mevkidaşlarıyla istişare yapmaktadır. Son gülde aldığımız tedbirler ile ksımi bir iyileşme sağlandı. Güvenli Bölge meslesinde haklı olduğumuz anlaşılıyor.







İkinci unsur bu bölgede zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesidir. Bunun halledilmesi için Cumhurbaşkanımız kesin talimat vermiştir.







Hulisi Akar'ın Sümeyye Erdoğan'ın nikah törenine katılması







Böyle bir konunun gündeme getirilmesini esefle kınıyoruz. Bu konuyla cumhurbaşkanımıza ve Genelkurmay Başkanlığı'na saldırılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum.







Şehit olaylarından sonra son derece sade bir nikah yapılmıştır. Müzik yok eğlence yok. Ayrıca genelkurmay başkanımız Cumhurbaşkanımızın aile dostudur.