Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Şubat 1965'te suikasta kurban giden, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden siyahi Müslüman lider Malcolm X'i vefatının yıl dönümünde andığını belirtti.

MÜSLÜMAN AKTİVİST MALCOLM X, NEW YORK'TA SUİKAST'E UĞRAMIŞTI

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman aktivist Malcolm X, New York'ta konuşma yaptığı kürsüde suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşadığı dönemde ABD'de egemen olan ırkçılığa karşı verdiği etkili mücadeleyle tüm dünyada kitlelerin büyük saygısını kazanan Malcolm X, özellikle siyahi Amerikalılar için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor

Kaynak: haberinburada