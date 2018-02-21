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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Malcolm X'i şehadetinin yıl dönümünde andı

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ, MALCOLM X'İ ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE ANDI

İbrahim Kalın, ABD'de suikaste kurban giden Müslüman aktivist Malcolm X'i, ölüm yıl dönümünde sosyal medya paylaşımıyla andı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Malcolm X'i Şehadetinin Yıl Dönümünde Andı(5/10)1

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Şubat 1965'te suikasta kurban giden, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden siyahi Müslüman lider Malcolm X'i vefatının yıl dönümünde andığını belirtti.

MÜSLÜMAN AKTİVİST MALCOLM X, NEW YORK'TA SUİKAST'E UĞRAMIŞTI

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman aktivist Malcolm X, New York'ta konuşma yaptığı kürsüde suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşadığı dönemde ABD'de egemen olan ırkçılığa karşı verdiği etkili mücadeleyle tüm dünyada kitlelerin büyük saygısını kazanan Malcolm X, özellikle siyahi Amerikalılar için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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