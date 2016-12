CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya'da yapılacak olan G20 Zirvesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Kalın, "G20'de Antalya'da, Suriye meselesini çözeceğiz; diye bir beklenti içine kimse girmesin. Küresel ekonomik gelişmelerle küresel siyasi gelişmeler iç içe olduğu için bunları birbirinden ayrı düşünmemiz mümkün değil. Sıcak siyasi konular da orada ele alınacak" dedi.







G20'NİN 3 BAŞLIĞI: KAPSAYICILIK, YATIRIMLAR VE UYGULUMA







Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 15-16 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan G20 Zirvesi'ne yönelik düzenlediği basın toplantısında zirveyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, "Bir yıllık dönem başkanlığı süresince 70'in üzerinde resmi toplantı yapıldı; Maliye, Çalışma, Enerji, Tarım bakanları düzeyinde. G20 gündemi çerçevesinde özellikle bizim öne çıkarttığımız 3 başlık etrafında şekillenecek. Tartışmalar bu başlıklar etrafında yapılacak. Bunlar kapsayıcılık, yatırımlar ve uygulama. Bu 3 ana başlık bizim sonuç bildirgemize de yansıtıldığı şekilde özellikle küresel ekonominin güçlendirilmesi, kapsayıcı olması, kalkınmanın sürdürülebilir olması, uygulama noktasında alınan kararların takibi son olarak da yatırımların artırılması şeklinde planlandı" diye konuştu.







"CUMHURBAŞKANIMIZ AÇILIM GRUPLARININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK"







G20'nin dönem başkanlığında yer alan B-20, C-20, L-20, T-20, W-20 ve Y-20 açılım gruplarının çalışmalarına değinen Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam Cumhurbaşkanlığı Sofrası'nda açılım gruplarının temsilcileriyle bir araya geleceğini belirterek "Bu yıl G20 tarihinde Türkiye, bir ilke imza atarak ilk defa bir açılım grubu olarak kadın20 bölümü de kuruldu. Bundan sonra artık G20'nin daimi açılım gruplarından bir tanesi kadın20 olacak. G20 dönem başkanlığımızın bir önemli başlığı da açılım grupları üzerinden yürütülen çalışmalar olmuştur. Şu an itibariyle G20'nin dönem başkanlığında 6 açılım grubu bulunmaktadır. Bunlar sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren iş dünyasından, sendikalar dünyasından oluşmaktadır. Bu gruplar da kendi toplantılarını yapmak suretiyle G20 Zirvesine gündemlerini hazır hale getirdi. Bu akşam Cumhurbaşkanımız bu açılım gruplarının temsilcileriyle de bir araya gelecek. Onların çalışmaları hakkında bilgi alacak" ifadelerini kullandı.







"BAŞBAKANIMIZ G20 ZİRVESİ ÇERÇEVESİNDE RESEPSİYON VERECEK"







Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun G20 Zirvesi çerçevesinde 15 Kasım akşamı bir resepsiyon vereceğini açıklayan Kalın, "Bu yıl bütün G20 ülkelerinin ortak kararıyla liderlerin 15 Kasım akşamı çalışma yemeğinde özellikle derinleşmekte olan mülteci krizi ve küresel terörizm meselesi ele alınacak. Diğer siyasi konular da bu, akşam yemeği çerçevesinde değerlendirilme fırsatı bulacak. Toplamda zirve boyunca, 6 çalışma toplantısı yapılacak. Bunların bir kısmı çalışma yemeği şeklinde bir kısmı oturum şeklinde. Misafir liderin ayın 14'ünden itibaren Antalya'ya gelmelerini bekliyoruz. Zirve süresince cumhurbaşkanımızın pek çok ikili görüşmeleri de olacak. Bu program üzerinde de şu anda çalışıyoruz. Sayın başbakanımız G20 Zirvesi çerçevesinde bir resepsiyon verecekler, 15'inin akşamı. Son olarak lojistik, güvenlik, medya ile ilgili bölümlerimiz de gerekli dökümanları medyayla paylaşıyorlar şu anda. Gerekli güvenlik tedbirleri, lojistik alt yapı hazırlıkları tamamlanmış durumda. Verimli, başarılı, küresel ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak bir zirvenin yapılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.







"SURİYE KONUSU VE DİĞER MESELELER ETRAFLI ŞEKİLDE ELE ALINACAK"







Açıklamalarının ardından basın mensuplarının zirveye ilişkin sorularını yanıtlayan Kalın, ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Antalya'daki görüşmelerin ne zaman olacağı sorusu için "Cumhurbaşkanımızın hemen hemen bütün liderlerle ikili görüşmeleri olacak ama zaman el verdiği ölçüde. ABD, Arjantin, Avusturalya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, İngiltere, Japonya Başbakanı ile bir gün önce İstanbul'da ikili görüşme olacak; Kore, Rusya, Suudi Arabistan, AB başta olmak üzere zirveye katılan hemen hemen bütün ülke liderleriyle cumhurbaşkanımızın görüşmeleri olacak. Suriye konusu ve diğer meseleler orada etraflı bir şekilde ele alınacak. Ben liderlerin 4 gün sonra yapacağı görüşmeyle ilgili şimdiden birtakım şeyler söyleyip spekülasyonlara sebep olmak istemem. Bu konuları hem liderlerin akşam yemeğinde hem ikili görüşmelerinde etraflı şekilde ele alacağını söyleyebilirim" diye yanıt verdi.







"GÖÇ VE TERÖR MESELESİ YANSITILACAK"







Liderlerin toplantısının ardından yayımlanması beklenen bildiri için Türkiye'nin taslak hazırlama sürecinde öncü rol oynayacağı hatırlatılarak, bildiride PYD vurgusu yapılıp yapılmayacağı sorulan Kalın "Bize gelen bilgilere göre şu ana kadar bir tek Arjantin Devlet Başkanı ile ilgili bir belirsizlik var. Kendi ülkesindeki zannediyorum zirveden hemen 5-6 gün sonra yapılacak seçimlerden dolayı katılmama durumu olabilir dendi. Bugün, yarın onu da teyit ederiz ama bütün liderler katılıyor. Her G20 Zirvesinden sonra bir sonuç bildirgesi yayınlanıyor ve ortak bildiri olarak yayınlanıyor. Burada göç ve terör meselesi ve diğer konular yansıtılacak. Bu bildirgelere çok detaylı konuları yazmak mümkün olmayabilir. Çok işlevsel de olmayabilir. İkili görüşmelerde bu konuların ele alınıp detaylandırılması ve birtakım kararların alınması daha isabetli olacaktır. Hep beraber ayın 16'sında öğleden sonra pazar günü nihai bildirge elimize geçtiğinde görürüz" dedi.







"LİDERLER AÇISINDAN GEZME-GÖRME YOK"







Liderlerin Antalya'da resmi programları dışında kültürel programlarının olup olmadığı sorulan Kalın, "Program çok yoğun. Liderler açısından pek gezme-görme yok. 2 gün boyunca yoğun şekilde bu konular üzerinde görüşmelerde bulunacaklar. Bildiğim kadarıyla zirveye katılacak olan misafir devlet başkanlarının eşlerinin birtakım kültürel programı olacak. Tabi kültür boyutu olacak. Birtakım hazırlıklar yapılıyor. Türk kültürünün sanatının, müziğinin en rafine örneklerini orada sergileyecek arkadaşlarımız. Türk musikisinden ebruya, dokuma sanatından minyatüre kadar çok farklı alanlardan hazırlıklar yapıldığını biliyorum" açıklamasında bulundu.







"SİBER GÜVENLİKTEN FİZİKİ GÜVENLİĞİ KADAR GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"







G20 Zirvesi'ne yönelik olarak bölgede alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin sorulan bir soru için Kalın, "En üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınmış bulunuyor. Biz herhangi bir güvenlik zaafı ön görmüyoruz. Bunun olmaması için İçişleri Bakanlığımız, ilgili bütün güvenlik birimlerimiz, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı da dahil olmak üzere sahada yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Sayın cumhurbaşkanımız da gidip yerinde incelemelerde bulunacak. Güvenlik konusunda gerekli bütün tedbirler alındı, ülkelerle görüşmek suretiyle. Siber güvenlikten fiziki güvenliği kadar her alanda gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz" diye konuştu.







"CUMHURBAŞKANIMIZIN 14'Ü AKŞAMI LİDERLER VE EŞLERİYLE AKŞAM YEMEĞİ OLACAK"







Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile 13 Kasım'da İstanbul'da yapılacak görüşmenin detayları sorulan Kalın, soruya ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Kasım'da liderler ve eşlerine akşam yemeği vereceğini kaydederek "Japonya Başbakanı ile görüşmelerimiz 13'ünde olacak. Şu anda İstanbul olarak planlanıyor. Ondan sonra 14'ünde yoğun bir ikili görüşme trafiği başlayacak. 15-16 gününün programları çok yoğun olduğu için cumhurbaşkanımız da zirveye ve oturumlara başkanlık ettiği için bu ikili görüşmeleri mümkün olduğunca 14'üne ve 16 öğleden sonrasına yerleştirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 14'ü akşamı liderler ve eşleriyle bir akşam yemeği de olacak. 14'ünde öğleden sonra Antalya'ya intikal etmiş olan liderler ve eşlerine cumhurbaşkanımız bir akşam yemeği verecek" ifadelerini kullandı.







"DAİŞ'LE MÜCADELE KONUSUNDA POZİSYONUMUZ G20 ZİRVESİ BOYUNCA LİDERLERLE PAYLAŞILACAK"







Suriye meselesi, sınır güvenliği ve IŞİD'le mücadele konularının zirvede ve ikili görüşmelerde gündeme geleceğini belirten Kalın, "Suriye konusunda, sınır güvenliği konusunda, DAİŞ'le mücadele konusunda bizim tavırlarımız belli. Bu pozisyonumuz G20 Zirvesi boyunca da liderlerle paylaşılacak. Viyana sürecini biz önemsiyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan, ABD ve Rusya arasında yürütülen Suriye müzakereleri bizim için son derece önemli. 2'nci Viyana Toplantısında gördüğümüz tablo da bizim için sevindirici. İlgili bütün paydaşların masada olması buna İran dahil Ürdün de dahil, diğer ülkeler de dahil olmak üzere bizim için önem arz ediyor. Biz bu süreci destekliyoruz. Zirveden önce Viyana'da üçüncü toplantı da yapılacak. Orada dışişleri bakanları yaptıkları görüşmelerin neticelerini de cumhurbaşkanımıza da arz edecekler. 14-15-16'sında yapacağımız müzakerelerde o görüşmelerin neticelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacağız" şeklinde konuştu.







"SICAK SİYASİ KONULAR ELE ALINACAK"







Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "G20'de Antalya'da, Suriye meselesini çözeceğiz; diye bir beklenti içine kimse girmesin. Ana gündemimiz burada G20'nin kendi küresel ekonomi gündemidir. Küresel ekonomik gelişmelerle küresel siyasi gelişmeler iç içe olduğu için bunları birbirinden ayrı düşünmemiz mümkün değil. Sıcak siyasi konular da orada ele alınacak. Umarız bütün liderlerin bir araya geldiği bu zirvede küresel sorunlara, küresel birtakım cevaplar üretme imkanımız da olacaktır" açıklamasında bulundu.







ERDOĞAN'DAN 16 KASIM SAAT 15.30 İÇİN BASIN TOPLANTISI







Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 16 Kasım günü saat 15.30'da G20 Zirvesi'ne ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesinin planlandığını açıklayan Kalın, "Cumhurbaşkanımızın 16'sında saat 15.30'da planlanan basın toplantısında bütün süreci değerlendiren mülahazalarını hep birlikte dinleyeceğiz" dedi.







"İKİLİ GÖRÜŞMELERİ YETİŞTİREMEZSEK 17'SİNDE YAPMA DURUMUMUZ OLABİLİR"







Yetiştirilemeyen bazı ikili görüşmelerin 17 Kasım'da yapılabileceğini kaydeden Kalın, "İkili görüşmeleri yetiştiremezsek görüşmelerin bazılarını 17'sinde yapma durumumuz olabilir ki bununla ilgili talepler de var. Bazı devlet başkanlarının 17'sine kalma gibi bir teklifi söz konusu. 14-15-16'sındaki trafiği gördükten sonra buna karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.