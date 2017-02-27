

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sürekli Eğitim Merkezi (AKSEM) tarafından düzenlenen Anadolu yakası hatipler eğitimi Ümraniye Crown Plaza Hotel'de, Avrupa yakası hatipler eğitimi ise Grand Cevahir Hotel'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.







İstanbul genelindeki dernek toplantılarında, ilçe programlarında ve ev sohbetlerinde konuşmacı olarak bulunacak hatiplere, "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi", "Küresel Denklemde Vekalet Savaşları" ve "Etkili İletişim" konularında eğitimler verildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci'nin ev sahipliğindeki Avrupa yakası hatiplerine yönelik programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, SKM Başkanları ile il ve ilçe hatipleri katıldı.







kaynak:sabah