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CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI‘NIN İÇİNDEKİ CAMİ BUGÜN AÇILIYOR


CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI‘NIN İÇİNDEKİ CAMİ BUGÜN AÇILIYOR
Tarih : 03 Temmuz 2015, 09:15
Puan Ver : Cumhurbaşkanlığı Sarayı‘Nın İçindeki Cami Bugün Açılıyor(9/10)6


Cumhurbaşkanlığı Saray'dan farklı bir girişi olan caminin oturum alanı 5 bin 177 metrekareyi buluyor. Bodrum, namaz katı ve mahfil katından oluşan caminin, her biri iki şerefeli, yükseklikleri 59.30 metre olan dört minaresi bulunuyor. Halka açık olan ve 3 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükteki caminin külliye dahilindeki diğer binalarla uyumlu olmasına özen gösterildi. Cami, Kocatepe ve Ahmet Hamdi Akseki'den sonra Ankara'nın en büyük üçüncü camisi olacak.

Açılışa Konya programı nedeniyle Başbakan Ahmet Davutoğlu katılamayacak.



Caminin imamı ise eski Beykoz Riva Camii İmamı Mehmet Bilir. Bilir, 2010 yılında Moskova'da, 2014'te Malezya'da düzenlenen Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında dünya ikincisi olmuştu.








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