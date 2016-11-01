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cumhurbaşkanlığı necati şaşmaz'ı davet etti ancak...

CUMHURBAŞKANLIĞI NECATİ ŞAŞMAZ'I DAVET ETTİ ANCAK...

Şaşmaz'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmaması iddialara yol açmıştı

Tarih : 01 Kasım 2016, 09:17
Puan Ver : Cumhurbaşkanlığı Necati Şaşmaz'ı Davet Etti Ancak...(5/10)7






Kurtlar Vadisi Pusu'nun başrol oyuncusu Necati Şaşmaz hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği resepsiyona davet edilmediği yönünde çıkan haberlere ilişkin Pana Film'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Sayın Şaşmaz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından telefonla bizzat aranarak davet edilmiş ancak daha önceden planlanan bir yurtdışı gezisinde olduğu için katılamamıştır" dendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği resepsiyona birçok ünlü isim gelmişti. Bazı haber siteleri, 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay önce Pana Film'in "Kurtlar Vadisi Darbe" ismini alması nedeniyle Necati Şaşmaz'ın resepsiyona davet edilmediğini iddia etmişti. Pana Film'den bu iddialarla ilgili açıklama geldi.



Açıklamada şöyle dendi:



"Bazı internet sitelerinde Pana Film Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurtlar Vadisi Pusu'nun başrol oyuncusu Necati Şaşmaz hakkında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna yönelik haberler yayınlanmıştır.



"Söz konusu haberlerde, Necati Şaşmaz'ın resepsiyona çağrılmadığı iddia edilmekte ve birtakım asılsız iddialarda bulunulmaktadır.





"Davet edildi ancak..."



Sayın Necati Şaşmaz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından telefonla bizzat aranarak davet edilmiş ancak daha önceden planlanan bir yurtdışı gezisinde olduğu için katılamamıştır. Bu durum Cumhurbaşkanlığı yetkililerine de bildirilmiştir.



Hal böyle iken, bu haberleri, Sayın Necati Şaşmaz hakkında son günlerde sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının bir devamı olarak değerlendiriyoruz.



Bu tür asılsız haberlere imza atan internet siteleri hakkında yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın…

 








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