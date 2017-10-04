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CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NI BANVİT'İ 75-64 YENEN FENERBAHÇE DOĞUŞ KAZANDI.


Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Banvit'i 75-64 Yenen Fenerbahçe Doğuş Kazandı.
Tarih : 04 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Banvit'i 75-64 Yenen Fenerbahçe Doğuş Kazandı.(10/10)6

Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Banvit'i 75-64 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş kazandı.

FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI

Ligde geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası sahibi Banvit'i karşı karşıya getiren karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip hızlı başlayarak 1,5 dakika içinde 6-0'lık üstünlüğü yakaladı. Banvit hücumda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 2 dakika sayı bulamadı. Fenerbahçe Doğuş ise hücumda üst üste sayılar bularak 8-0'lık üstünlüğe ulaştı. İlk molanın ardından hücumlarda sayılar bulan Banvit periyodun bitimine 5,5 dakika kala skoru 11-7'ye getirdi. Maçın ilk çeyreğini Fenerbahçe Doğuş 19-11 üstün tamamladı.

İKİNCİ PERİYODU FARKLI KAPATTI

İkinci periyoda Banvit, Tolga Geçim'in basketiyle başladı. Fenerbahçe Doğuş, bu çeyrekte Sloukas'ın 3 sayılık basketiyle farkı 11'e çıkardı: 24-13. Daha sonra hücumda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe Doğuş sayı üretemedi. Banvit ise üst üste sayılar bularak skoru 24-18'e getirdi. Sarı-lacivertliler uzun bir aranın ardından çeyreğin bitimine 5 dakika kala Datome ile 3 sayılık basket bularak aradaki farkı 7'ye (27-20) çıkardı. Devrenin bitimine 1 dakika kala 36-26 üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 39-28 önde gitmeyi başardı.

FENERBAHÇE ADAM ADAMA SAVUNMADA ETKİLİ OLDU

İkinci devreye Fenerbahçe Doğuş Wanamaker-Vesely paslaşmasıyla bulduğu sayı ile başladı. Çeyreğin ilk 4 dakikasında Vesely ve Wanamaker ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertliler, 48-32 üstünlüğü yakaladı. Bu çeyrekte adam adama savunma yapan Fenerbahçe Doğuş savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Sinan Güler ve Melih Mahmutoğlu'nun üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren Banvit, Can Altıntığ ile sayı bularak skoru 51-41'e getirdi. Üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, son çeyreğe de 60-48 önde girdi.

11 SAYI FARKLA BİTİRDİ

İki takım da son çeyreğin ilk dakikasında sayı bulamazken ilk sayı Banvit'te Taylor'dan geldi. 34. dakikada Datome'nin attığı 3 sayılık basketle Fenerbahçe 65-51 üstünlüğe ulaştı. Fenerbahçe Doğuş son 2 dakikada hücumda hatalar yapınca Banvit sayılar bularak skoru 69-62'ye taşıdı. Müsabakanın son 30 saniyesine 71-62 üstün giren Fenerbahçe Doğuş, mücadeleyi 75-64 kazanarak kupaya uzandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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