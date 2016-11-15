FETÖ'nün darbe girişimi sonrası önemi bir kez daha anlaşılan harekat merkezi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kurulacak



10 TONLUK BOMBAYA DAYANIKLI



Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurulacak Harekat Merkezi, Eskişehir Yolu üzerinde bulunan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) içindeki tümülüs şeklindeki harekat merkezi örnek alınarak düzenlenecek.



10 TONLUK BOMBAYA DAYANIKLI



Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurulacak Harekat Merkezi, Eskişehir Yolu üzerinde bulunan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) içindeki tümülüs şeklindeki harekat merkezi örnek alınarak düzenlenecek.



Çelik destekli özel bir betonla inşa edilen Harekat Merkezi'nin kenarları bin kg'lık, ortası ise 10 bin kg'lık konvansiyonel bombalara karşı dayanıklı olacak. Her çeşit füze, bomba gibi balistik silahlara, kimyasal ve nükleer saldırılara karşı da korunaklı olacak Harekat Merkezi, 24 saat kesintisiz iletişim, güvenlik, ulaşım ve tahliye olanakları sağlayacak şekilde tasarlandı.



AFAD UZMANLARI ÇALIŞIYOR



Uydu dahil her türlü haberleşme olanağı, kriptolu telefonlarla donatılacak olan merkez, kriz anında devletin tüm birimlerinden verilerin toplanacağı sistemleri içerecek şekilde planlandı.



Kriz durumunda; Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, TSK komuta kademesi ve bakanlıkların ilgili birimleri merkezde toplanıp vakit kaybedilmeden karşı operasyon talimatları verilebilecek. Harekat Merkezi'nin düzenlenmesi konusunda AFAD'ın görevlendirdiği uzmanlar danışmanlık sağlıyor.







kaynak:memurlar