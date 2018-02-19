CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÖNÜNDE BARİYERLERE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "A" protokol giriş kapısında güvenlik noktası önündeki dubaları aşarak, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "A" protokol giriş kapısının bulunduğu bulvara girmeye çalışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
YOLU ULAŞIMA KAPATAN BARİYERLERE ÇARPTI
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) istikametinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi protokol kapısının bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na girmeye çalışan 06 AP 9662 plakalı otomobil, güvenlik noktası önündeki dubaları aşarak, yolu ulaşıma kapatan bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hasar gören bariyerin bir bölümü yol kenarına savruldu.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik noktasındaki görevlilerin "Dur" ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü Doğan Erdal F, polis ekipleri ve Cumhurbaşkanlığı korumalarınca gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA POLİS VE CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMASI SEVK EDİLDİ
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve Cumhurbaşkanlığı koruması sevk edilirken Külliye'nin güvenliğini sağlayan "Ejder" adı verilen zırhlı araçlar da alarma geçti.
1.90 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
İşitme engelli sürücü Doğan Erdal F'nin 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobilde patlayıcı bulunma ihtimaline karşı uzman ekip tarafından yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Kaynak: haberinburada
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