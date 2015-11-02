CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ ÖNÜNDE SİLAHLI YARALAMA
Tarabya'daki cumhurbaşkanlığı köşkünün önünde iki kişi silahla yaralandı. Yaralılardan birinin durumun ağır.
Saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda iki kişi silahla yaralandı. Olayın polis telsizinden anons edilmesi üzerine cumhurbaşkanlığı köşküne çıkan yollar kapatıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hafif yaralının ise başka bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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