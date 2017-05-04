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'cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt

'CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI' SORUSUNA YANIT

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, gündemdeki tartışmaları değerlendirdi

Tarih : 04 Mayıs 2017, 15:01
Puan Ver : 'cumhurbaşkanlığı Adaylığı' Sorusuna Yanıt(8/10)7


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



"2019 yılında cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı olmamalı" ifadelerini kullandı.



İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;



CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın, 2019 seçimleriyle ilgili açıklamalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağıyla ilgili yetkili kurullar oturur konuşurlar. Bunun çalışmalarına başladık zaten. Önümüzdeki haftadan itibaren bazı siyasi partilerin liderlerini ziyaret edeceğim. Referandum sürecindeki gözlemleri neler, eksiklikler neler, bunları oturup konuşacağız. Ben 'şöyle olacak' diyeceğim ve öyle olacak, yok öyle. Yetkili kurullarımız var. Oturur tartışırız ve kararı uygulamaya alırız."



 



kaynak:habertürk








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