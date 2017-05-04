

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.







"2019 yılında cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı olmamalı" ifadelerini kullandı.







İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;







CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın, 2019 seçimleriyle ilgili açıklamalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağıyla ilgili yetkili kurullar oturur konuşurlar. Bunun çalışmalarına başladık zaten. Önümüzdeki haftadan itibaren bazı siyasi partilerin liderlerini ziyaret edeceğim. Referandum sürecindeki gözlemleri neler, eksiklikler neler, bunları oturup konuşacağız. Ben 'şöyle olacak' diyeceğim ve öyle olacak, yok öyle. Yetkili kurullarımız var. Oturur tartışırız ve kararı uygulamaya alırız."







kaynak:habertürk