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Cumhurbaşkanlığı, '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin Mimari Bilgilerini Paylaştı
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15 Temmuz Şehitler Anıtının İçi İlk Defa Görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı, '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin Mimari Bilgilerini Paylaştı

CUMHURBAŞKANLIĞI, '15 TEMMUZ ŞEHİTLER ABİDESİ'NİN MİMARİ BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı, Ankara'da açılışı yapılacak '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin tasarım teması ve mimari bilgileriyle görselleri paylaşıldı. 2500 metrekare alana yapılan anıtta 125 ton çelik kullanıldı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanlığı, '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin Mimari Bilgilerini Paylaştı(10/10)6

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Cumartesi günü açılacak abidede, darbe girişiminde şehit olan 249 kişinin isimleri ve taş baskı resimleri yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nin açıklamasında, '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin genel özellikleri, şöyle sıralandı:

TOPLAM ALAN 2500 METREKARE

Anıt Yüksekliği : 31.4m / Anıtın Taban Alanı: 500 m2 / Anıtın Toplam Alanı: 2500 m2

125 TON ÇELİK KULLANILDI

Anıtın ana konstrüksiyonunda 125 ton çelik kullanılmıştır. Anıtın ana konstrüksiyonu üzeri ve çevresi 3400m2 Safranbolu Eflani fosilli rustik yeşil mermeri kullanılarak kaplanacaktır.

2 BİN METREKARE TÖREN ALANI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ana girişi karşısında mevcut asfalt yol ile ilişkilendirilmiş 2000m2 tören alanı bulunmaktadır. Anıt çevresinde ziyaretçilerin dinlenebileceği oturma alanları ve 4 basamaklı anfi düzeni bulunmaktadır.

GECE AYDINLATMASI KÜLLİYE DÜŞÜNÜLEREK PLANLANDI

Anıtın gece görseli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin aydınlatma kompozisyonunu bozmayacak şekilde yapılmaktadır. 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyet tarihimizin en kanlı terör olaylarından biri yaşanan 'Kalkışma' girişiminde ölen ve yaralanan vatandaşlarımız anısına terör ve destekçilerine karşı milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet duygusunu gelecek nesillere aktaracak ve sembolleştirecek bir anıt hazırlanması amaçlanmıştır.

7 İNSAN FİGÜRÜ 7 BÖLGEYİ TEMSİL EDİYOR

15 Temmuz 2016 günü vatanın 81 ilinde sokaklara meydanlara çıkarak kalkışma girişimini engellemek için bir araya gelen vatandaşlarımız, ay yıldızı taşıyan 7 insan figürü ile vatanın 7 bölgesini anlatmaktadır.

81 ADET İNSAN SİLUETİ 15 TEMMUZ'DAKİ MÜCADELEYİ SİMGELİYOR

Vatanın bütün illerinde 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 2 ay boyunca sokakları meydanları kışlaları ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesini terk etmeyerek milli birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren yüz binlerce hatta milyonlarca vatandaşımız, tarihe yazılacak bir milli mücadeleyi temsilen 81 adet insan silüeti ile anlatılmaktadır

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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