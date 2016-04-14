CUMHURBAŞKANI'NIN OFİSİ YAĞMALANDI
Geçen yıl patlak veren telefon dinleme skandalında adı geçen siyasetçilerin Makedonya Cumhurbaşkanı tarafından affedilmesi, ülkede şiddetli protestolara neden oldu.
Başkent Üsküp'te sokaklara çıkan göstericiler, Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'un istifasını isteyen sloganlar attı.
Protestocular Cumhurbaşkanı'nın ofisinin camlarını kırarak mobilyaları ateşe verdi.
İkinci günündeki protesto gösterilerinde, 12 kişi gözaltına alındı.
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