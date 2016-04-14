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cumhurbaşkanı'nın ofisi yağmalandı

CUMHURBAŞKANI'NIN OFİSİ YAĞMALANDI

Geçen yıl patlak veren telefon dinleme skandalında adı geçen siyasetçilerin Makedonya Cumhurbaşkanı tarafından affedilmesi, ülkede şiddetli protestolara neden oldu.

Tarih : 14 Nisan 2016, 09:07
Puan Ver : Cumhurbaşkanı'nın Ofisi Yağmalandı(6/10)4


Başkent Üsküp'te sokaklara çıkan göstericiler, Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'un istifasını isteyen sloganlar attı.



Protestocular Cumhurbaşkanı'nın ofisinin camlarını kırarak mobilyaları ateşe verdi.



İkinci günündeki protesto gösterilerinde, 12 kişi gözaltına alındı.








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Nın  Ofisi  Yağmalandı    haber

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