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cumhurbaşkanı'nın 'hayır' ziyaretinde chp'den ilk yorum

CUMHURBAŞKANI'NIN 'HAYIR' ZİYARETİNDE CHP'DEN İLK YORUM

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayır' standını ziyareti için, "Cumhurbaşkanı da sonunda 'hayır' kampanyasına katılanların terörle bir ilgisi olmadığını anlamış bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı, bugün hayırlı bir iş yapmıştır" dedi

Tarih : 29 Mart 2017, 09:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı'nın 'hayır' Ziyaretinde Chp'den İlk Yorum(9/10)8


 CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Atatürk buna asla 'evet' demezdi. Atatürk, Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığın birleştirilmesine karşı olan bir liderdir. Atatürk istese yapabileceği konumda ve güçteyken bunu elinin tersiyle itmiştir. Tam 87 yıl sonra sizin bunu dayatmanız, Atatürk'e karşı büyük bir haksızlıktır." dedi.



Gök, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün İstanbul'da halk oylaması standlarını gezerken, "hayır" propagandası yürütülen bir standa ziyarette bulunmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı da sonunda 'hayır' kampanyasına katılanların terörle bir ilgisi olmadığını anlamış bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı, bugün hayırlı bir iş yapmıştır." ifadesini kullandı.



 



kaynak:habertürk






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