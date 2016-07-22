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cumhurbaşkanı'ndan kredi notu açıklaması

CUMHURBAŞKANI'NDAN KREDİ NOTU AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşüren kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin açıklamasının tamamen "siyasi" olduğunu söylerken, diğer derecelendirme kuruluşu Moody's'in de böyle bir açıklama yapması durumunda bunun objektif bir açıklama olmayacağını kaydetti.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 09:22
Puan Ver : Cumhurbaşkanı'ndan Kredi Notu Açıklaması(5/10)4


Standard & Poor's darbe girişiminin ardından siyasi kutuplaşmanın arttığı ve kurumsal denetim mekanizmalarının zayıfladığı şeklinde kanaat belirterek Türkiye'nin kredi notunu dün bir kademe düşürdüğünü ve BB+'dan BB'ye indirdiğini açıkladı.



İLK RÖPORTAJINI REUTERS'A VERDİ



OHAL kararının ardından gerçekleştirdiği ilk söyleşiyi Reuters'a veren ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Biz ekonomide çok zor şartlardan bugünlere geldik. Türkiye şu anda S&P'nin açıklamış olduğu şartlarda olan bir ülke değildir. Şu anda biz S&P'nin üyesi değiliz. Üyesi olmadığımız bir kurum nasıl olur da hakkımızda böyle bir açıklama yapabilir?" dedi.








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Ndan  Kredi  Notu  Açıklaması    haber

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