Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşüren kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin açıklamasının tamamen "siyasi" olduğunu söylerken, diğer derecelendirme kuruluşu Moody's'in de böyle bir açıklama yapması durumunda bunun objektif bir açıklama olmayacağını kaydetti.



Standard & Poor's darbe girişiminin ardından siyasi kutuplaşmanın arttığı ve kurumsal denetim mekanizmalarının zayıfladığı şeklinde kanaat belirterek Türkiye'nin kredi notunu dün bir kademe düşürdüğünü ve BB+'dan BB'ye indirdiğini açıkladı.







İLK RÖPORTAJINI REUTERS'A VERDİ







OHAL kararının ardından gerçekleştirdiği ilk söyleşiyi Reuters'a veren ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Biz ekonomide çok zor şartlardan bugünlere geldik. Türkiye şu anda S&P'nin açıklamış olduğu şartlarda olan bir ülke değildir. Şu anda biz S&P'nin üyesi değiliz. Üyesi olmadığımız bir kurum nasıl olur da hakkımızda böyle bir açıklama yapabilir?" dedi.