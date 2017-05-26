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CUMHURBAŞKANI'NDAN BEKLENEN ONAY


CUMHURBAŞKANI'NDAN BEKLENEN ONAY
Tarih : 26 Mayıs 2017, 16:00
Puan Ver : Cumhurbaşkanı'ndan Beklenen Onay(9/10)6


Kanun, 31 Mart 2017 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarını, 2017 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarını, 31 Mart 2017 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarını, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ("6183 sayılı Kanun") kapsamında takip edilen asıl ve fer'i alacakları içeriyor.



Ziraat Bankası da kanunda yer alıyor

Kanunda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hakkında madde ekleniyor.



Buna göre, kanunun geçici maddesi uyarınca tasfiyeye giren "Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi", "Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi" adı altında ilgili mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasının ardından, bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, tasfiye halinden çıkartılıyor.



 



kaynak:yenişafak








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