Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

cumhurbaşkanı'na verdiği sözü tuttu, aradığı aşkı buldu

CUMHURBAŞKANI'NA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, ARADIĞI AŞKI BULDU

Yaklaşık 6 ay önce Cumhurbaşkan Erdoğan'a "Evleneceğim" diye söz veren ünlü şarkıcı Alişan, sonunda aradığı aşkı buldu. Hayatında biri olduğunu açıklayan Alişan, ser verdi, sır vermedi.

Tarih : 22 Nisan 2017, 11:14
Puan Ver : Cumhurbaşkanı'na Verdiği Sözü Tuttu, Aradığı Aşkı Buldu(6/10)7


 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği '6 ay içinde evlenme' sözünün süresi dolan Alişan, hayatında özel biri olduğunu açıkladı. "İnşallah mutlu sona ulaşırım" diyen ünlü türkücü, "Yıllardır düğünlerde taktığım altınları geri bekliyorum" dedi. Verdiği röportajda hayatında çok özel biri olduğunu da itiraf etti.



HAYATINDA BİRİ OLDUĞUNU İLK KEZ AÇIKLADI



Alişan, bugünlerde hem 'Uslu Dururum' adlı yeni single'ının, hem de hayatında ilk kez tek başına eve çıkmanın heyecanını yaşıyor. 40 yaşına kadar ailesiyle yaşayan ünlü türkücü, "Dağınık bir adam olduğum için yalnız yaşamaya cesaret edemiyordum" dedi. Geçtiğimiz Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a '6 ay içinde evlenme' sözü veren Alişan, hayatında özel birisi olduğunu ilk kez açıkladı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Na  Verdiği  Sözü  Tuttu  Aradığı  Aşkı  Buldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER