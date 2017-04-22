CUMHURBAŞKANI'NA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, ARADIĞI AŞKI BULDU
Yaklaşık 6 ay önce Cumhurbaşkan Erdoğan'a "Evleneceğim" diye söz veren ünlü şarkıcı Alişan, sonunda aradığı aşkı buldu. Hayatında biri olduğunu açıklayan Alişan, ser verdi, sır vermedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği '6 ay içinde evlenme' sözünün süresi dolan Alişan, hayatında özel biri olduğunu açıkladı. "İnşallah mutlu sona ulaşırım" diyen ünlü türkücü, "Yıllardır düğünlerde taktığım altınları geri bekliyorum" dedi. Verdiği röportajda hayatında çok özel biri olduğunu da itiraf etti.
HAYATINDA BİRİ OLDUĞUNU İLK KEZ AÇIKLADI
Alişan, bugünlerde hem 'Uslu Dururum' adlı yeni single'ının, hem de hayatında ilk kez tek başına eve çıkmanın heyecanını yaşıyor. 40 yaşına kadar ailesiyle yaşayan ünlü türkücü, "Dağınık bir adam olduğum için yalnız yaşamaya cesaret edemiyordum" dedi. Geçtiğimiz Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a '6 ay içinde evlenme' sözü veren Alişan, hayatında özel birisi olduğunu ilk kez açıkladı.
kaynak:haberler
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