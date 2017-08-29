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Cumhurbaşkanı'na Suikast Girişimi Davasında Duruşma Salonu Karıştı

CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASINDA DURUŞMA SALONU KARIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında sanık eski astsubay Ömer Faruk Göçmen'in savunması sırasında gerginlik çıktı. Salona asker ve çevik kuvvet polisleri girdi.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 15:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı'na Suikast Girişimi Davasında Duruşma Salonu Karıştı(8/10)4

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı davada duruşma salaonu karıştı. Sanık eski astsubay Ömer Faruk Göçmen'in savunması sırasında yaşanan gerginliğin ardından duruşma salonuna çok sayıda asker ve çevik kuvvet polisi girdi.

SANIKLAR HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKIP İTİRAZ ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.Sanık eski astsubay Ömer Faruk Göçmen'in savunması sırasında sarf ettiği sözlere önce savcı sonra Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ tepki gösterdi. Sanıkların hep birden ayağa kalkıp buna itiraz etmesi üzerine bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları duruma tepki gösterdi.

DURUŞMA SALONUNA ASKER VE ÇEVİK KUVVET GİRDİ

Karşılıklı sert sözler söylenince, duruşma salonuna askerlerin yanı sıra çevik kuvvet polisleri de girdi. Tutuklu yakınları dışarı çıkarıldı, duruşmaya ara verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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