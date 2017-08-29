CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASINDA DURUŞMA SALONU KARIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında sanık eski astsubay Ömer Faruk Göçmen'in savunması sırasında gerginlik çıktı. Salona asker ve çevik kuvvet polisleri girdi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı davada duruşma salaonu karıştı. Sanık eski astsubay Ömer Faruk Göçmen'in savunması sırasında yaşanan gerginliğin ardından duruşma salonuna çok sayıda asker ve çevik kuvvet polisi girdi.
SANIKLAR HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKIP İTİRAZ ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.Sanık eski astsubay Ömer Faruk Göçmen'in savunması sırasında sarf ettiği sözlere önce savcı sonra Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ tepki gösterdi. Sanıkların hep birden ayağa kalkıp buna itiraz etmesi üzerine bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları duruma tepki gösterdi.
DURUŞMA SALONUNA ASKER VE ÇEVİK KUVVET GİRDİ
Karşılıklı sert sözler söylenince, duruşma salonuna askerlerin yanı sıra çevik kuvvet polisleri de girdi. Tutuklu yakınları dışarı çıkarıldı, duruşmaya ara verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar