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cumhurbaşkanı'na hakarete 2 yıl 4 ay hapis

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETE 2 YIL 4 AY HAPİS

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan 24 yaşındaki Hilal Kalafat, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Tarih : 12 Şubat 2016, 09:43
Puan Ver : Cumhurbaşkanı'na Hakarete 2 Yıl 4 Ay Hapis(9/10)10


Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan 24 yaşındaki Hilal Kalafat, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.



Afyonkarahisar'da radyoculuk yapan Hilal Kalafat, 20 Mart 2015 günü Nevruz Bayramı kutlamalarının yer aldığı haberleri sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden paylaştı.



Kalafat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımı kısa süre sonra sildi. Kalafat'ın paylaşımının Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) bildirilmesi üzerine olayla ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve Kalafat hakkında ‘Devlet Büyüklerine Hakaret' suçu iddiasıyla dava açıldı.



Afyonkarahisar 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hilal Kalafat ile avukatı katıldı.



Mahkemede hakaret içeren paylaşım yaptığını kabul eden Kalafat, kısa süre sonra pişman olarak paylaşımı sildiğini söyledi. Kalafat'a 2 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, sabıkası olmaması, pişmanlığı ve suçunu kabul etmesini dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kalafat'ın suçu 5 yıl süre ile ertelendi.








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