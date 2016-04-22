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cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından dava

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET VE TEHDİT SUÇLARINDAN DAVA

FETHULLAH Gülen hakkında Samanyolu TV'de yayınlanan bir programdaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tarih : 22 Nisan 2016, 12:57
Puan Ver : Cumhurbaşkanı'na Hakaret Ve Tehdit Suçlarından Dava(5/10)2


VATANDAŞIN İHBARI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne 8 Haziran 2015 tarihinde bir vatandaş tarafından ihbar yapıldığı belirtildi. İhbarda, Samanyolu TV'de yayınlanan Fethullah Gülen'in 'Tarih şuuru ve Sulh Ruhu' adlı sohbetindeki söylemlerinden ötürü endişe duyması nedeniyle M.G. adlı vatandaşın şikayette bulunduğu ifade edildi.



6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Gülen'in televizyondaki konuşmasının emniyet mensuplarınca tutanak altına alındığı belirtilen iddianamede, şikayete konu Samanyolu Tv'de 'Tarih şuuru ve Sulh Ruhu' logosuyla yayınlanan programa ait görüntü CD'sinin bilirkişi tarafından çözümlemesinin yapılarak savcılığa rapor sunulduğu anlatıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'mağdur' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, "Soruşturma dosyasına yansıyan bilgi ve belgelerle şüpheli Fethullah Gülen'in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik sarf etmiş olduğu sözlerle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Tehdit' suçunu işlediği anlaşılmaktadır" denildi.



Fethullah Gülen' hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplamda 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Na  Hakaret  Ve  Tehdit  Suçlarından  Dava    haber

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