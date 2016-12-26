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CUMHURBAŞKANI'NA ÇAY İKRAM EDEN ÇAKIR: İÇİ ISINSIN DEDİM


CUMHURBAŞKANI'NA ÇAY İKRAM EDEN ÇAKIR: İÇİ ISINSIN DEDİM
Tarih : 26 Aralık 2016, 09:44
Puan Ver : Cumhurbaşkanı'na Çay İkram Eden Çakır: İçi Isınsın Dedim(7/10)4


Maltepe'de cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün soğuk ve yağışlı havada organize eden açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a protokolde oturduğu sırada, tören alanının hemen yanındaki bir evden sürpriz bir çay ikram edildi. Çay ikramını geri çevirmeyen Erdoğan'ın memnuniyetini 'işaretle' dile getirdiği 72 yaşındaki Şükriye Çakır, ikramın hikâyesini anlattı.



"Zaten çok yoğun koşturuyor"



Sabah'ın haberine göre; havanın soğuk olduğunu hatırlatan Çakır, "Gözüm hep Cumhurbaşkanımız'daydı. Baktım ve üşüdüğünü hissettim. Zaten gündemi çok yoğun çok koşturuyor. Dayanamadım. Çayımı demledim. Bir bardak çayımı koydum. Zaten çayı açık sevdiğini biliyordum. Tepsimi hazırlayıp balkona çıktım. Başkanım, buyurun. Sizin için çay demledim diye seslendim. Sesimi duyuramayınca reisim, çay içer misiniz diyerek elimle çay işareti yaptım. Cumhurbaşkanımız ikinci seferde fark etti" ifadelerini kullandı.



Müezzinoğlu'ndan ziyaret



Erdoğan'ın korumalarının evine geldiğini söyleyen Çakır, "Tepsiyi onlara verdim. Onlar da çayı götürdü. 'Cumhurbaşkanımı da buraya davet ediyorum, eğer müsaitlerse buyursunlar' dedim. Daha sonra gündemi yoğun olduğu için teşrif edemediğini öğrendim. İşaretle beğendiğini dile getirince çok mutlu oldu. Sonradan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu evime geldi. Ona Cumhurbaşkanımızı ne kadar çok sevdiğimi söyledim. Umarım çayımızı beğenmiştir. Bu davranışı kesinlikle ona olan sevgimden ötürü yaptım. Allah onun yolunu açık etsin. Onun gibi bir Cumhurbaşkanı'na sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.



 



kaynak:yenişafak








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