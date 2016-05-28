

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım toplu açılış töreni kapsmaında Diyarbakır'da.







Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Diyarbakır'ı bu terör belasından kurtaracağız. PKK'nın Kürt sorunu yoktur. Türkiye'nin sizlerin sorunu PKK terör örgütüdür. Bu sorunu Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya yemin ettik" dedi.







Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;







Diyarbakır'da 600 trilyona varan eserlerin açılışını yapıyoruz. Bunların içerisinde en büyük en önemlisi Diyarbakır Uluslararası Havalimanı'dır. Yaklaşık 270 milyonluk yatırımla Güneydoğu'nun uluslararası tek havalimanıdır.







Diyarbakır'dan Kıbrıs ve Erbil'e doğrudan seferler başladı. Önümüzdeki dönemde uluslararası başka yerlere de direkt seferler başlayacak. Böylece bir kez daha Diyarbakır'ı yakanlar yıkanlar, çukur kazanlar pişman olacaklar.







Sayın Cumhurbaşkanımız sizin döneminizde yapılan yatırım 25 katrilyondur, sizlere helal olsun.







Birçok hizmeti Diyarbakır'ın ayağına getirdik. Diyarbakır'ın 2002 yılında sadece 37 kilometre bölünmüş yol vardı. Koca Diyarbakır'da 80 yılda 30 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz 14 yılda Diyarbakır'a 350 kilometre bölünmüş yol yaptık. Diyarbakır'ı Mardin'e, Elazığ'a, Siirt'e, Batman'a ve Şanlıurfa'ya bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böldük milleti kardeş yaptık.







Sadece ulaşımda değil Sayın Cumhurbaşkanım, eğitim alanında da Diyarbakır çok büyük gelişme kaydetti. Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'ni, teknoloji merkezleri, 10 bin 500 öğrenci kapasiteli yurdu. Diyarbakır'a kazandırdık.